Ryzyko utraty uprawnień zawodowych. O czym musi pamiętać fizjoterapeuta

Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu

„Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” – to podstawowy dokument, który musi posiadać fizjoterapeuta. Wydaje go Krajowa Rada Fizjoterapeutów po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Na jakiej podstawie? Podstawowe wymagania to:

pełna zdolność do czynności prawnych

odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty

posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem

niekaralność (brak prawomocnego wyroku) za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności

znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Utrata jednego powyższych warunków uniemożliwia aktywność zawodową.

2. Prowadzenie dokumentacji

Fizjoterapeuta ma obowiązek prawny prowadzenia dokumentacji medycznej, a pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Nie ma odstępstw od tej zasady. Co więcej, dokumentacja medyczna to najważniejszy dowód w ewentualnej sprawie o błąd medyczny. Jej brak może prowadzić do przegranej w sądzie, a w konsekwencji do utraty uprawnień zawodowych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów instruuje na swojej stronie, że każdy wpis w dokumentacji należy wprowadzić niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. „Nie jest to jedynie dobra praktyka, lecz wynika to z przepisów prawa. Należy również pamiętać, że każdy poprawiany wpis w dokumentacji należy skreślić i koniecznie podać adnotację o przyczynie błędu. Następnie wpisać datę poprawki, a całość opatrzyć podpisem i numerem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który wprowadził korektę. Zachowanie wszystkich elementów powyższej procedury jest niezmiernie ważne. Dopisywanie informacji, poprawianie, edytowanie i modyfikowanie dokumentacji medycznej bez zachowania tego ścisłego rygoru może skutkować odpowiedzialnością Kodeksu Karnego (fałszowanie dokumentów)” – czytamy w wytycznych KIF. Z badania „Polak u fizjoterapeuty”[1] przeprowadzonego przez BioStat w styczniu br. wynika, że 72,6 proc. fizjoterapeutów tworzyło dokumentację medyczną, podczas wizyty. Co więcej, niemal połowa respondentów, u których taka dokumentacja została stworzona, wskazywała na jej formę elektroniczną. W ponad 1/3 przypadków dokumentacja została przygotowana odręcznie, na standardowym formularzu. Z kolei formę częściowo elektroniczną, a częściowo tradycyjną wskazał co szósty ankietowany. Fizjoterapeuta przekazał sporządzenie dokumentacji innej osobie zaledwie w 1 proc. przypadków.

3. Ubezpieczenie OC

To nowy obowiązek, który musi spełniać fizjoterapeuta. Oznacza to, że przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej musi kupić polisę obowiązkowego ubezpieczenia. W trakcie przechodzenia procesu rejestracji fizjoterapeuta jest proszony o deklarację, że ten obowiązek spełnił. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.

– Zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym i podlega przepisom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Fizjoterapeuci posiadający własną działalność gospodarczą muszą wykupić ubezpieczenie OC. Takie OC ubezpiecza w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia, a dla praktyki fizjoterapeutycznej to odpowiednio 30 000 euro na jedno i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. We współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów, przygotowaliśmy dedykowany pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuta, który jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkowo rozszerzyliśmy też ochronę, w zależności od wariantu polisy który wybierzemy, o ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta i ochronę prawna w życiu zawodowym i prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW oraz świadczenia pieniężne w przypadku agresji pacjenta – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych INTER Polska.

4. Zachowanie ciągłości zawodowej

Przerwa trwająca dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powoduje konieczność odbycia przez fizjoterapeutę przeszkolenia. Dopiero po nim może wrócić do pracy zawodowej (art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty). Jednocześnie – o czym przypomina na swojej stronie www KIF – ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie przewiduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z powodu ewentualnego braku ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

5. Zaufanie pacjentów

Relacja na linii fizjoterapeuta – pacjent jest szczególnie ważna dla systemu rekomendacji. Zadowolony z zabiegu pacjent, poleci specjalistę znajomym. Taki marketing szeptany sprzyja zarobkowaniu. Niezadowolony pacjent może w najlepszym wypadku – zrezygnować z usług fizjoterapeuty, w najgorszym – pozwać i starać się udowodnić przed sądem braku kompetencji specjalisty. Z badania „Polak u fizjoterapeuty”[2] wynika, że skuteczność fizjoterapeutów oceniana jest bardzo dobrze – taką notę wystawiło aż 77,5 proc. pacjentów. Odsetek niezadowolonych pacjentów wyniósł zaledwie 4,7 proc. Powiedzieli, że zabiegi były raczej nieskuteczne oraz zdecydowanie nieskuteczne.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

[1] Badanie ,,Polak u Fizjoterapeuty”, Biostat, 29.01.2019, Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000

[2] Badanie ,,Polak u Fizjoterapeuty”, Biostat, 29.01.2019, Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000