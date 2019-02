Benefity: pożądane przez pracowników, skuteczne w rękach pracodawców

Za nami dobry rok na rynku pracy. Jak wynika z najnowszego badania Eurostatu[1], w listopadzie 2018 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8 proc. Tym samym nasz kraj znalazł się na szóstej pozycji, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Dla porównania w listopadzie u br. stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 6,7 proc., a w krajach strefy euro – 7,9 proc. Dobre informacje płyną także z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[2]. Z najświeższych danych wynika, że w trzecim kwartale 2018 roku liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom – ponad 16,6 mln osób.

Bezrobocie spada, budżety motywacyjne w górę

Wzrosty zatrudnienia i kurczący się rynek bezrobotnych oznacza, że firmy stoją przed wyzwaniem pozyskania i utrzymania pracowników. Jednym z kluczowych elementów skutecznej polityki kadrowej są benefity. Z raportu Sedlak&Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”[3] wynika, że wśród najpowszechniejszych benefitów znalazły się: karnety na siłownie i do klubów fitness – w 2018 roku otrzymywało go 51,6 proc., ubezpieczenie na życie – 42,5 proc. oraz telefon służbowy do użytku prywatnego – 39,7 proc.

Na przestrzeni lat coraz ważniejszym benefitem jest ubezpieczenie zdrowotne. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń – podanych w grudniu 2018 roku – wynika, że już 2,4 mln osób posiada dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Liczba ubezpieczonych wzrosła w ciągu roku aż o 20 proc. Ubezpieczenia zdrowotne w postaci benefitów będą się w Polsce rozwijać. W ciągu pierwszych trzech kwartałów wydaliśmy na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 586 mln zł. To prawie 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Pracodawcy inwestują w ten benefit z dwóch powodów. Jednym jest kwestia walki o utrzymanie pracownika, z drugiej kwestia dbałości o jego zdrowie. Z danych ZUS wynika, że w 2017 r. przedsiębiorcy wydali z własnej kieszeni 6,3 mld zł, finansując pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego swoich pracowników.

Pracodawcy oferują coraz więcej, bo zwiększają budżety na świadczenia pozapłacowe. Z badania „Drogowskaz motywacyjny 2018” przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits nad Rewards Services wynika, że średnia kwota przeznaczona rocznie na świadczenia pozapłacowe na jednego pracownika wynosi już 948 zł. Budżety motywacyjne wzrosły w co czwartej firmie (27 proc.). Najważniejszy wniosek, który płynie z badań? Motywacja pozapłacowa musi być skrojona pod potrzeby pracownika.

Wyczekany benefit: ubezpieczenie zdrowotne z pomocą prawną

Jak trafić w oczekiwania pracowników? Po pierwsze słuchać. Przykładem jest oferta pracownicza na ubezpieczenie zdrowotne, wzbogacona o pomoc prawną. Produkt powstał oddolnie, z rozmów przedstawicieli INTER Polska z klientami.

– Przeprowadziliśmy w ostatnim czasie konsultacje związane z potrzebami firm w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Spotkaliśmy się z pytaniami, czy można połączyć ochronę zdrowia i ochronę prawną. Okazuje się, że coraz częściej Polacy spotykają się w codziennym życiu z sytuacjami, w których konsultacja z prawnikiem jest potrzebna i poszukiwana. Wynajem mieszkania, stłuczka, reklamacja, sprzedaż lub kupno auta – można mnożyć przykłady, w których potrzebujemy pomocy prawnej, aby podjąć dobrą decyzję i czuć się bezpiecznie. Tak właśnie powstało nasze pierwsze na rynku grupowe ubezpieczenie zdrowotne z pomocą prawną – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.

INTER Doktor LEX to zupełnie nowa oferta na rynku i przykład tworzenia produktu pod realne potrzeby klienta. Ubezpieczenie zapewnia pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz profesjonalne porady prawne pozwalające na rozwiązanie wielu stresogennych sytuacji.

Powody, dla których pracownicy oczekują ubezpieczeń, a pracodawcy je oferują

Powodów, dla których ubezpieczenia zdrowotne zyskują na popularności jest kilka. Jeden z nich potwierdziły już kilka lat temu analizy przeprowadzone przez INTER Wynikało z nich, że firmy oferując pracownikom grupowe ubezpieczenia zdrowotne, budują korzystny wizerunek marki oraz mają szansę na stworzenie więzi pracownika z firmą.

Oczekiwania pacjentów w zakresie ochrony zdrowia są dziś coraz wyższe. Może im sprostać jedynie dobrze skrojone prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Bolączki systemu publicznej opieki zdrowotnej nie są dla nikogo tajemnicą. Z badań CBOS „Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej”[4] opublikowanym w 2018 roku wynika, że tylko 30 proc ankietowanych pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, a 66 proc. - ocenia negatywnie (w tym 27 proc. – zdecydowanie negatywnie). Tylko 4 proc. nie ma zdania. Dlatego właśnie pracownicy tak dobrze przyjmują benefity w postaci ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą one zdecydowanie podnieść efektywność zawodową pracowników i odpowiednio stymulować ich motywację. Dla pracodawcy jest to więc inwestycja, która się zwraca.

