Opieka medyczna i prawna w Polsce

Zdrowie jest jednym z najcenniejszych dóbr jakie posiadamy, dlatego należy o nie dbać. Nie zawsze jednak mamy możliwość uzyskać szybką i komfortową poradę medyczną wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Zgodnie z raportem Euro Health Consumer Index 2017 (EHCI) Polska znalazła się na 6. miejscu od końca wśród 35 badanych krajów pod względem oceny wydajności opieki zdrowotnej. Mimo, że ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia szeroki zakres świadczeń zdrowotnych, to jednak z ich dostępnością bywa bardzo różnie. Czasem trzeba poczekać kilka dni, ale są też sytuacje, w których okres ten wydłuża się do wielu miesięcy. Badania pokazują także, że co 5 Polak potrzebuje pomocy prawnej kilka razy w roku, jednak niespełna 10% z nich decyduje się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Te dwa aspekty – dostęp do lekarza i prawnika – odgrywają olbrzymią rolę w życiu każdego człowieka.

Dostrzegają to także pracodawcy budując pakiet benefitów dla swoich pracowników. Dla nich właśnie INTER przygotował specjalne ubezpieczenie zdrowotne połączone z pomocą prawną. Jest to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku – lekarz i prawnik w jednym pakiecie.

Ubezpieczenie zdrowotne – to zysk dla pracodawcy i dla pracownika

INTER Doktor LEX to nowe ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego ubezpieczony pracownik otrzymuje dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz profesjonalnych porad prawnych pozwalających na rozwiązanie wielu stresogennych sytuacji. Pomoc prawna w ramach INTER Doktor Lex zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę prawną realizowaną przez adwokatów, radców prawnych i prawników. Usługa realizowana jest w każdej sytuacji i o każdej porze, w formie telefonicznej, mailowej lub wideo konferencji. Ubezpieczony ma także możliwość uzyskania pisemnych opinii prawnych, wzorów pism i umów.

Filarem INTER Doktor LEX jest szeroki pakiet zdrowotny oferowany przez INTER od ponad 20 lat. Ubezpieczenie zdrowotne jest realizowane w ponad 900 placówkach kontraktowych lub w dowolnej placówce wybranej przez ubezpieczonego – w ramach rozliczenia na podstawie rachunku. Ubezpieczenie zdrowotne INTER słynie z szerokiego zakresu świadczeń – od profilaktyki prozdrowotnej, poprzez leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne i laboratoryjne, wizyty domowe, pomoc medyczną w nagłych zachorowaniach lub nieszczęśliwych wypadkach, aż po świadczenia dodatkowe jak m.in. medycyna pracy, rehabilitacja, dentystyka, zwrot kosztów leczenia za granicą czy dzienny zasiłek szpitalny.

– Już od dłuższego czasu systematycznie rośnie w Polsce zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. Pracodawcy, zauważając niedostatki publicznego systemu ochrony zdrowia, interesują się ofertą ubezpieczeń zdrowotnych dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Jedni są gotowi wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich pracowników, inni traktują je jako uzupełnienie systemu motywacyjnego oraz formę wyróżnienia i docenienia najlepszych. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi korzyści wynikających z zaoferowania swoim pracownikom prywatnej opieki medycznej. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne przynoszą bowiem liczne korzyści dla obu stron. Zyskuje nie tylko pracownik, ale przede wszystkim pracodawca dzięki lepszej motywacji pracowników oraz budowaniu pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy. Prywatna opieka medyczna wzbogacona o świadczenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej przyczynia się do obniżenia absencji chorobowej pracowników co w konsekwencji pozwala obniżyć koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi. Dodatkowym zyskiem dla pracodawcy jest stworzenie pracownikom poczucia stabilności oraz dbałości firmy o jego potrzeby. Badania potwierdzają, że dzięki takim udogodnieniom pracownicy czują większą satysfakcję ze współpracy z zakładem pracy, doceniają go, co przekłada się na ich zaangażowanie i lojalność w stosunku do pracodawcy. Rozszerzenie świadczeń o porady prawne wydaje się być naturalną odpowiedzią na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości. W wyniku analiz przeprowadzonych przez INTER w ostatnim czasie powstał pierwszy w Polsce produkt zawierający usługi prawne dla każdego ubezpieczonego. Usługi te dostarcza zaprzyjaźniona z nami kancelaria prawna Lex Secure, która od wielu lat specjalizuje się w abonamentowych usługach asysty prawnej. Ubezpieczenie zdrowotne z pomocą prawną INTER Doktor LEX to jedyna taka oferta na rynku – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu INTER.

