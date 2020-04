Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla ratowników medycznych

W czasach, gdy większość ludzi dystansuje się od innych, ekipy karetek pogotowia ratunkowego robią to, co zawsze: udają się do domów chorych, nieznajomych, aby zaoferować pomoc. W warunkach epidemii, praca ratowników medycznych wiąże się z dużo większym niż zwykle poziomem stresu i niepewności.

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska od 23 kwietnia br. każdy ratownik medyczny będzie mógł skorzystać z bezpłatnej wideo konsultacji z psychologiem dzwoniąc na numer infolinii INTER 801 803 000. Konsultacje świadczone są przez sprawdzonych specjalistów oferujących tego typu usługi w ramach ubezpieczeń zdrowotnych INTER Vision.

– Zaostrzone środki bezpieczeństwa, obawa przed zarażeniem siebie i innych, często rozłąka z rodzinami spowodowana ryzykiem przeniesieniem wirusa, zestresowani i zagubieni pacjenci – to wszystko jest dla ratowników medycznych źródłem ogromnego stresu. Profesjonalna rozmowa z psychologiem może pomóc im odpowiednio ocenić swoje samopoczucie emocjonalne oraz poradzić sobie ze stresem. W tej nadzwyczajnej sytuacji jako ubezpieczyciel zawodów medycznych chcemy wesprzeć ratowników medycznych poprzez zaoferowanie możliwości bezpłatnych wideo konsultacji z psychologiem – mówi Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska.

Jak skorzystać z wideo konsultacji z psychologiem?

Zapisy na wideo konsultacje w dni powszednie w godz. 8.00-17.00 pod numerem infolinii 801 803 000.

Wsparcie psychologiczne świadczone jest przez wyspecjalizowanego dostawcę wideo konsultacji lekarskich, współpracującego z TU INTER Polska w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.

Usługa dostępna jest w terminie do 4 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: www.interpolska.pl