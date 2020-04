TU INTER Polska przekaże 100 000 zł i 10 000 maseczek Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych jako wsparcie w walce z koronawirusem SARS-Cov-2

INTER Polska, ubezpieczyciel branży medycznej, włącza się w akcję Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ,,Jeśli nie my, to kto? Razem walczmy z koronawirusem! Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych” przekazując na ten cel 100 000 zł pomocy oraz dodatkowo 10 000 maseczek medycznych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek, położnych (maseczki, rękawiczki, fartuchy itp.), środków do dezynfekcji oraz bieżące potrzeby związane z pomocą personelowi pielęgniarskiemu w walce z COVID-19.