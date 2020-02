Czy potrzebuję ubezpieczenia na życie?

Polisa na życie to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego i jej wykupienie nie jest obowiązkiem. Jednak jest to forma zabezpieczenia finansowego najbliższych na wypadek naszej śmierci, choroby i różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jednym ze sposobów ustalenia, czy potrzebujemy ubezpieczenia na życie, jest zastanowienie się, jakie są nasze zobowiązania finansowe oraz jaki wpływ będą one miały na naszych bliskich gdyby nas zabrakło lub gdybyśmy nie byli w stanie w danym momencie pracować.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie? Oto 5 powodów.

1. Bezpieczeństwo finansowe najbliższych na wypadek naszej śmierci

Troska o życie swoje i najbliższych, obawy związane z pracą oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mają wpływ na to, w jaki sposób myślimy o ubezpieczeniach. Posiadając polisę na życie nie musimy martwić się w tak dużym stopniu o przyszłość finansową naszej rodzinny, w sytuacji gdy nas zabraknie. W przypadku śmierci ubezpieczonego najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia. Niewątpliwie nie zastąpi ono najbliższej osoby, którą stracili, ale na pewno pozwoli zapewnić im dotychczasowy poziom życia w tym najtrudniejszym dla nich okresie.

2. Spłata zobowiązań finansowych – kredytów, długów, pożyczek

Gdy mamy rodzinę, a do tego zdecydowaliśmy się na wzięcie kredytu hipotecznego lub gotówkowego, także warto rozważyć posiadanie ubezpieczenia na życie. Podejmując decyzję w sprawie kwoty ubezpieczenia polisy na życie, eksperci finansowi zalecają uwzględnienie całkowitych kwot zadłużenia, aby być pewnym, że rodzina, która otrzyma pieniądze na wypadek naszej śmierci, będzie w stanie spłacić wszystkie zaległe salda. Największym długiem dla większości Polaków jest hipoteka, ale należy również wziąć pod uwagę inne nasze zobowiązania jeśli je mamy np. pożyczki, kredyty gotówkowe, raty za samochód, karty kredytowe, wszystkie zaległe długi. Dzięki temu najbliżsi nie będą musieli radzić sobie sami z tymi zaległościami finansowymi.

3. Wypadek, choroba? – Polisa na życie gwarantuje też świadczenie pieniężne, gdy nie możesz pracować

Na rynku dostępne są też ubezpieczenia na życie, które oferują ochronę ubezpieczonego na wypadek jego niezdolności do pracy. Otrzymujemy wtedy świadczenie dzienne, które pozwala zapewnić stabilność finansową naszej rodzinie w tych trudnych momentach. Przykładem takiej polisy jest INTER Medyk Life, ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy, dla osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia. Jest to niezwykle istotne, w sytuacjach, gdy pracujemy na kontrakcie lub prowadzimy własną działalność. Dłuższa choroba może pozbawić nas jakichkolwiek przychodów, a naszą rodzinę narazić na niestabilność finansową.

– Każdy jest narażony na ryzyko niezdolności do pracy z powodu urazu lub choroby. Pracownicy służby zdrowia to branża, która od lat zajmuje 3 miejsce pod względem liczby wypadków przy pracy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wypadków przy pracy, w okresie styczeń – wrzesień 2019 w sektorze "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" wypadek miało 5735 osób, a średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł w tym okresie ponad 24 dni. Jako ubezpieczyciel, w szczególności właśnie sektora medycznego, mamy świadomość, że grupa ta narażona jest na liczne wypadki. Znamy specyfikę pracy i wiemy, że wykonując zawód medyczny i pracując w służbie zdrowia jesteśmy wystawieni m.in. na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, promieniowaniem laserowym, ultradźwiękami, istnieje też ryzyko zakażenie wirusem HIV czy WZW oraz niestety też coraz częstszej agresji ze strony pacjenta. Staramy się więc oferować polisy, który kompleksowo odpowiadają na bieżące potrzeby. Stąd nowa odsłona naszej polisy INTER Medyk Life, z dodatkowym ryzykiem na wypadek czasowej i trwałej niezdolności do pracy dla osób wykonujących zawód medyczny i pracowników służby zdrowia. Polisa zapewnia m.in. możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na czas dłuższej niezdolności do pracy nawet do 18 000 zł miesięcznie i oferuje ochronę obejmującą pakiet 7 najczęściej występujących chorób w zawodach medycznych. Środki z polisy uruchamiane są m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby czy urodzeniem dziecka. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Oferujemy 6 różnych wariantach różniących się wysokością świadczeń, które maksymalnie mogą wynieść nawet 1.000.000 zł, dzięki temu można dostosować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb – mówi Anna Antonowicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w INTER-ŻYCIE Polska.

4. Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Czy moje ubezpieczenie na życie może przydać mi się w przypadku problemów zdrowotnych? Oczywiście, że tak. Szukając polisy na życie sprawdźmy czy obejmuje ona także taki zakres. I nie chodzi tu tylko o ewentualne świadczenia z powodu pobytu w szpitalu, operacji, choroby, czy niezdolności do pracy, które możemy przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia, ale o dodatkowe pakiety wsparcia jak np. pakiet Assistance w ramach INTER Medyk Life. Pakiet ten obejmuje m.in. pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc medyczną za granicą, dostawę leków, organizację procesu rehabilitacji, opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, pomoc psychologa, wizyty lekarza i pielęgniarek, osobistego asystenta dla rodziny, pobyt opiekuna czy organizację prywatnych lekcji. Jest to szeroka pomoc, która pozwala skupić się na procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

5. Dobry strat w przyszłość dla dzieci i poczucie bezpieczeństwa

Istnieje wiele sposobów oszczędzania pieniędzy na edukację dziecka czy zakup mieszkania dla niego w przyszłości. Być może, gdy rozważamy zakup polisy na życie, nie myślimy o niej jako realnej opcji i w tym zakresie. Tymczasem środki z polisy mogą pomóc naszym dzieciom pójść na studia, kupić dom, zlikwidować kredyty wzięte na edukację czy nawet zapłacić za ślub. Świadomość ta zapewnia też poczucie bezpieczeństwa. Wiemy bowiem, że jeśli niespodziewanie i przedwcześnie umrzemy, to nasze dzieci mimo to będą miały zapewnione zabezpieczenie finansowe na dobry start w przyszłość.

