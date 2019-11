Spory prawne związane z pracą lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego czy fizjoterapeuty zdarzają się coraz częściej. Rośnie świadomość pacjentów wspierana aktywnością kancelarii odszkodowawczych. W sądzie można się znaleźć nie tylko jako oskarżony, ale także jako świadek – w każdej z tych sytuacji warto jest mieć wsparcie profesjonalisty. Koszty porad prawnych, postępowania sądowego, czy wynagrodzenia adwokatów mogą być bardzo wysokie. Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna medyk nie pozostaje sam w tych trudnych sytuacjach. Ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci adwokata, pokryje koszty szeroko rozumianych usług prawnych związanych z prowadzeniem sporu prawnego. Co jeszcze? Polisa ta to kompleksowe doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym.

INTER Ochrona Prawna w nowej odsłonie

INTER wprowadził nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Do wyboru są dwa warianty: podstawowy - ochrona prawna w życiu zawodowym oraz pełny – Ochrona prawna w życiu zawodowym, prywatnym oraz ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia otrzymujemy dwa rodzaje świadczeń: Ochronę Prawną i Asystę Prawną.

Ochrona Prawna to pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata niezależnie od wyniku sporu, kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków, mediatora, tłumaczenia dokumentów czy też poręczenia majątkowego.

Asysta Prawna gwarantuje szybką pomoc w przypadku konieczności skorzystania z fachowej porady adwokata w konkretnej sprawie obejmującej wszystkie gałęzie prawa polskiego (wariant pełny ochrony) lub z wyłączeniem prawa podatkowego (wariant podstawowy ochrony). Ubezpieczony może skorzystać z 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu, w ramach której otrzyma m.in. porady i opinie prawne oraz wzory pism. Tak szeroki zakres porad prawnych jest nowością na rynku. W ramach ubezpieczenia uzyskujemy też pomoc adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem.

INTER Ochrona Prawna to jedyna polisa na rynku gwarantująca porady prawne na piśmie sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego, wideo konsultacje prawne z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym - każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, a także pokrycie kosztów wizyty z adwokatem w prokuraturze. To kompleksowe ubezpieczenie zapewnia ochronę nie tylko w razie sporów związanych z wykonywanym zawodem, ale także problemów w życiu prywatnym, np. z nieruchomościami czy pojazdem. Polisa pomoże m.in. w przypadków sporów z pacjentem dotyczących naruszenia jego praw, sporów z NFZ i ZUS, spraw karnych związanych z zarzutami o błąd medyczny, dochodzeniu odszkodowania od pacjenta, który zniszczył sprzęt w gabinecie czy też spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych. W ramach polisy w wariancie pełnym ochronę prawną zyskuje również osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim.

O co pytają prawnika przedstawiciele zawodów medycznych?

Jak brak umowy o dyżury wpływa na odpowiedzialność lekarza za błędy medyczne? Czy lekarz może odmówić wypisania skierowania na badania lub do specjalisty na życzenie pacjenta? Jak ustosunkować się do roszczeń pacjentki? Czy na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, pielęgniarka może wykonywać zastrzyki? Jak powinna wyglądać klauzula RODO na stronę www? Co należy zrobić jeśli lekarz pracujący na zleceniu nie otrzymał wynagrodzenia? Jak przygotować umowę najmu na gabinet lekarski? Jakie mogą być konsekwencje nie uwzględnienia przeprowadzonego badania w dokumentacji medycznej?– to tylko niektóre przykłady pytań, na które w ostatnim czasie zostały przygotowane opinie prawne. Opracowała je dla klientów INTER kancelaria Lex Secure specjalizująca się w prawie medycznym – partner ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl