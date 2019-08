Nowy zakres ubezpieczeń zdrowotnych od INTER Polska

Publiczna opieka zdrowotna w Polsce na tle Europy

Cykliczne raporty na temat stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce wskazują, że poziom państwowej służby zdrowia oraz poziom zadowolenia pacjentów stale maleją. Zgodnie z ostatnio opublikowanym raportem Euro Health Consumer Index (EHCI) za rok 2018, Polska znalazła się na 4. od końca miejscu wśród 35 badanych krajów pod względem oceny wydajności opieki zdrowotnej, zaliczając spadek o 3 pozycje w stosunku do sytuacji w roku 2017. Gorzej od Polski wypadły jedynie Albania, Rumunia i Węgry. Ze statystyk wynika, że w większości przypadków mamy małe szanse na zapisanie się do lekarza rodzinnego jeszcze tego samego dnia. Przeciętny czas oczekiwania na operację wynosi około 3 mies., zaś na chemioterapię czeka się ok. 3 tygodnie. W państwach z czołówki rankingu te wartości wynoszą odpowiednio: 2-3 tyg. i 1 tydzień.

Ubezpieczenia zdrowotne jako narzędzie w polityce personalnej firmy

Korzystanie z prywatnej opieki medycznej, z uwagi na niewydolność publicznej służby zdrowia, staje się koniecznością dla wielu Polaków. Najważniejsze dla pacjenta jest bowiem – dostępność, jakość i możliwość korzystania ze świadczeń wtedy, gdy jest taka potrzeba. Pracodawcy zauważają niedostatki publicznego systemu ochrony zdrowia i coraz chętniej sięgają po ubezpieczenia zdrowotne dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Jest to bardzo popularne uzupełnienie systemu nagród i systemu motywacyjnego w firmie oraz forma wyróżnienia i docenienia pracownika. Według danych PIU 60% pracowników jest zainteresowanych pakietem zdrowotnym. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska przygotowało nowy zakres grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla firm INTER Vision i INTER Zdrowie, stawiając na maksymalną elastyczność w konfiguracji zakresu polisy dla Klienta oraz szeroką gamę świadczeń.

– Prywatna opieka medyczna, a co za tym idzie, utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracowników, daje wiele korzyści pracodawcom - mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w INTER Polska. – Jedną z nich jest obniżenie absencji chorobowej pracowników dzięki łatwemu dostępowi do specjalistów i badań diagnostycznych, wcześniejszej diagnozie, a także profilaktycznym przeglądom stanu zdrowia. Wg danych PIU dostęp do leczenia jest w stanie ograniczyć absencję chorobową pracowników nawet o 70%. Wielu pracodawców uważa za istotne stworzenie pracownikom poczucia stabilności oraz budowanie wizerunku firmy dbającej o ich potrzeby. Polisy zdrowotne jako benefit stanowią też doskonałe narzędzie rekrutacyjne – dodaje Beata Rosiak.

Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne w INTER

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. od ponad 27 lat rozwija się w obszarze ubezpieczeń dla sektora medycznego. Oprócz ubezpieczeń medycznych dla lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów, firma oferuje od ponad 20 lat ubezpieczenia zdrowotne o nazwie INTER Vision.

– W naszym portfelu mamy wielu klientów korporacyjnych, którzy wysoko stawiają poprzeczkę jakości. W INTER cenią sobie oni przede wszystkim standard obsługi i dostępność do wielu specjalistycznych usług już w najniższych wariantach. Dziś na rynku jest wiele produktów o niskiej cenie, ale także o niskiej jakości obsługi. Takie usługi tylko na krótką metę są atrakcyjne – później cierpi wizerunek pracodawcy, ponieważ pracownicy skarżą się na długie terminy czy konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, a przecież nie o to chodzi – tłumaczy Beata Rosiak. – Obserwując rynek oraz słuchając głosu Klientów przygotowaliśmy nowy zakres grupowego ubezpieczenia zdrowotnego INTER Vision i INTER Zdrowie. Dzięki odrębnej wycenie każdej procedury medycznej możemy elastycznie konfigurować zakresy świadczeń dla firmy. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać korzystną cenę za pakiet, który w optymalny sposób zaspokaja potrzeby pracodawcy i pracowników. Dodatkowym atutem naszej propozycji zdrowotnej jest jedyne na rynku ubezpieczenie zdrowotne połączone z ochroną prawną. W takim wariancie pracownik ma dostęp nie tylko do prywatnej opieki medycznej, ale też do pomocy prawnika w codziennych sytuacjach jak np. stłuczka samochodowa, wynajem mieszkania czy umowa kredytowa – dodaje Beata Rosiak z INTER.

INTER Vision i INTER Zdrowie – grupowe ubezpieczenie zdrowotne ,,szyte na miarę”

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne INTER Vision oraz INTER Zdrowie zyskały właśnie nowe zakresy, dzięki czemu są teraz jedną z bardziej konkurencyjnych ofert na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczyciel wprowadził dwie linie: linia INTER Vision, w której znajdują się cztery zakresy świadczeń zdrowotnych oraz linia INTER Zdrowie zawierająca dwa zakresy świadczeń w atrakcyjnych cenach. Sięgając po nie, firmy mogą zaoferować swoim pracownikom konkretną wartość, dokładnie dostosowaną do ich potrzeb.

INTER Vision łączy w sobie szeroki zakres Assistance, bogaty wachlarz świadczeń i możliwość dostępu do lekarzy wszystkich specjalizacji (zgodnie z rozporządzeniem MZ) oraz szerokiej gamy badań. Polisa ta to pełna swoboda w dostępie do świadczeń, ubezpieczony korzysta tyle, ile potrzebuje, ponieważ nie ma limitowania świadczeń. W ramach diagnostyki mamy pełne USG, RTG, TK i MRI, a brak limitów powodują, że ubezpieczeni w INTER Vision mają pewność, że w każdej sytuacji będą mogli zrealizować badanie bez żadnych dopłat. Polisa ta, jako jedyna na rynku, oferuje też pełną dentystykę.

INTER Zdrowie zawiera dwa zakresy świadczeń w atrakcyjnych cenach. Najpopularniejsze specjalizacje, łatwy dostęp do lekarzy, do których w ramach NFZ trudno się dostać - np. czas oczekiwania na wizytę u endokrynologa w ramach NFZ wynosi nawet 24 m-ce, a w ramach polisy INTER umawia taką wizytę w ciągu 5 dni roboczych.

W obydwu liniach - INTER Vision oraz INTER Zdrowie jest możliwość zamówienia wizyty domowej bez limitu oraz skorzystania z telekonsultacji, także w pracy, czy w delegacji. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia za pośrednictwem chatu, videokonferencji, rozmowy telefonicznej. W ramach profilaktyki oferowane są m.in. przeglądy dentystyczne, szczepienia przeciwko grypie czy akcje profilaktyczne promujące właściwe odżywanie, badanie znamion i dbanie o kręgosłup. Badanie takie mogą się odbyć w siedzibie firmy.

Usługa Assistance 24h obejmuje pomoc medyczną w przypadku nagłego zachorowania. INTER jako jedyny na rynku oferuje też w ramach polisy zdrowotnej Pomoc Prawną, co zapewnia lekarza i prawnika w jednym pakiecie.

