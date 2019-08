Uchronić swój dom

Dlaczego warto ubezpieczyć dom czy mieszkanie? Najczęstsze zagrożenia, które narażają nas na duże straty to zalanie, kradzież, pożar, wandalizm, przepięcia, ale też żywioły, które powodują znaczące szkody - jak chociażby zerwanie dachu czy uszkodzenie budynku w wyniku silnej wichury. Aby uniknąć konieczności pokrycia kosztów napraw z własnej kieszeni, warto sięgnąć po odpowiednie ubezpieczenie, które kompleksowo zabezpieczy naszą nieruchomość. Koszt rocznego ubezpieczenia to jedynie równowartość dużych zakupów spożywczych dla rodziny. Szukając ubezpieczenia, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zakres ochrony, który powinien odpowiadać naszym potrzebom. Dla właścicieli domów, brak okresowych przeglądów instalacji, przewidzianych przez prawo (gazowej, elektrycznej, kominowej) może skutkować brakiem wypłaty odszkodowania. Regułą rynkową jest też brak odpowiedzialności ubezpieczyciela za zalanie przez otwarte okna. Nowe ubezpieczenie INTER Lokum chroni ubezpieczonego nawet w takich sytuacjach.

– Przygotowując nową wersję ubezpieczenia uwzględniliśmy potrzeby zgłaszane przez naszych klientów. W nowym INTER Lokum nawet jeśli ubezpieczony nie wykonał przeglądów okresowych instalacji, a ten fakt miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, wypłacimy odszkodowanie do wysokości 50 000 zł. Często zdarza się, że do zalania dochodzi w wyniku pozostawienia przez nas otwartego okna, drzwi wejściowych, garażowych czy tarasowych. W takich sytuacjach także wypłacimy odszkodowanie, do 10 000 zł. A to nie jedyne nowości. Chcieliśmy, aby nasza oferta była nowoczesna i maksymalnie chroniła klienta. Aktualnie ubezpieczeniem można objąć nie tylko dom i mieszkanie, ale także m.in. jego wyposażenie, roślinność ozdobną, dom letniskowy, garaż, nagrobek, dom w budowie czy bagaż. Opiekę można rozszerzyć o OC w życiu prywatnym, NNW, Asystę i Ochronę Prawną, Assistance medyczny i domowy, a także o specjalne klauzule dla przedstawicieli zawodów medycznych, w ramach których obejmujemy ochroną m.in. mienie ruchome wykorzystywane do prowadzenia usług medycznych, wypłacamy także odszkodowanie za szkody spowodowane agresją pacjenta – mówi Joanna Kaczanowska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych w INTER Polska.

Pożar w wyniku Twojej nieuwagi?

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku paliło się 31 066 domów i mieszkań oraz 1 797 innych obiektów mieszkalnych, w szczególności altanek i domków letniskowych[1]. Wystarczy chwila, aby stracić dorobek życia. Pozostawienie włączonej prostownicy może spowodować pożar w mieszkaniu lub domu. W nowym INTER Lokum zakres ubezpieczenia obejmuje również rażące niedbalstwo ubezpieczonego, które doprowadziło do wywołania pożaru na skutek pozostawienia włączonych do instalacji urządzeń elektrycznych bądź niewygaszenia kominka. W sytuacji, gdy ze względu na np. pożar czy zalanie, nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, polisa pokryje koszty ewentualnego lokalu zastępczego. Ubezpieczyciel zadba też o transport ocalałego mienia i pokryje koszty jego przechowania i powrotnego przewiezienia do miejsca zamieszkania.

Zalania – najczęstsza przyczyna szkód

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń zalanie jest najczęstszą przyczyną szkód w mieszkaniach i domach. Jeżeli do niego dojdzie, konsekwencje finansowe mogą być dotkliwe, zwłaszcza jeśli z naszej winy zostanie zniszczone nie tylko nasze, ale także sąsiednie mieszkanie. Jeśli nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia, koszty będziemy musieli pokryć sami. W ramach INTER Lokum, gdy dojdzie do podobnej awarii, ubezpieczyciel umówi i opłaci hydraulika, zapłaci za koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody (np. kucie ścian), wymianę uszkodzonego elementu i ubezpieczonego mienia (np. podłogi). Dodatkowo pokryje koszty za szkody powstałe u sąsiada. Co więcej zapłaci za zwiększony rachunek za wodę.

Ubezpieczenie nieruchomości dostosowane do potrzeb

INTER Lokum to kompleksowy pakiet ubezpieczeń pozwalający na ochronę domu lub mieszkania w możliwie największym zakresie. Posiada bardzo szeroki wachlarz ryzyk oraz klauzul dodatkowych, które chronią nie tylko miejsce zamieszkania, ale też nas. Nie musimy martwić się o koszty, gdy wynajmując pokój hotelowy na wakacjach, jeżdżąc na rowerze czy hulajnodze elektrycznej wyrządzimy szkodę osobie trzeciej. W takiej sytuacji to ubezpieczenie pokryje powyższe szkody. Ponadto w przypadku nagłego zachorowania, za pośrednictwem dedykowanej infolinii można skorzystać z umówienia wizyty lekarza bez ponoszenia kosztów tego świadczenia. Zepsuta pralka, telewizor, pojawienie się gniazda os, zatrzaśnięcie zamka, zgubienie kluczy – to tylko niektóre przykłady problemów, w których pomaga ubezpieczenie INTER Lokum. W ramach asysty medycznej i domowej ubezpieczyciel zorganizuje też m.in. wizytę z pupilem w placówce weterynaryjnej, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomoc w przypadku unieruchomienia samochodu, roweru czy dostawę leków.

– Dom to nie jest tylko budynek, dom to przede wszystkim mieszkający w nim ludzie, dlatego nowoczesne ubezpieczenie mieszkaniowe takie jak INTER Lokum powinno dbać o wiele aspektów i oferować szybką pomoc w nagłych wypadkach i zdarzeniach losowych – dodaje Joanna Kaczanowska.

Nowe INTER Lokum można kupić od 1 sierpnia u Agenta.

